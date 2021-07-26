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Дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио
26 Июля 2021 10:33
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо в весовой категории до 73 кг у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстан в этой весовой категории представляет Жансай Смагулов.
В первом поединке Смагулову предстояла встреча с представителем Армении Фердинандом Карапетяном.
Казахстанец одержал победу в этой схватке и прошёл в следующий круг, где ему предстоит встреча с Артуром Маркелидоном из Канады.
Напомним, что в дзюдо Казахстан уже имеет бронзовую медаль Олимпиады-2020 — ее завоевал 24 июля Елдос Сметов, выступающий в весе до 60 кг. Ерик Серикжанов (до 66 кг) выбыл из борьбы во втором раунде, а Отгонцэцэг Галбадрах уступила в стартовой схватке.
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