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Дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

26 Июля 2021 10:33
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Дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо в весовой категории до 73 кг у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстан в этой весовой категории представляет Жансай Смагулов.

В первом поединке Смагулову предстояла встреча с представителем Армении Фердинандом Карапетяном.

Казахстанец одержал победу в этой схватке и прошёл в следующий круг, где ему предстоит встреча с Артуром Маркелидоном из Канады.

Напомним, что в дзюдо Казахстан уже имеет бронзовую медаль Олимпиады-2020 — ее завоевал 24 июля Елдос Сметов, выступающий в весе до 60 кг. Ерик Серикжанов (до 66 кг) выбыл из борьбы во втором раунде, а Отгонцэцэг Галбадрах уступила в стартовой схватке.


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада  
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