Дзюдоист Жансай Смагулов поборется за «бронзу» турнира Grand Slam

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тель-Авиве (Израиль) продолжается международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. В финальном блоке второго соревновательного дня выступит казахстанец Жансай Смагулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В весовой категории до 73 килограммов наш дзюдоист пробился в схватку за третье место. Он успешно прошел Георгия Чикхелидзе из Грузии и Джованни Эспосито (Италия). Однако в полуфинале уступил Обидхону Номонову из Узбекистана.

Бронзовую медаль он оспорит в схватке против немца Игоря Виндтке.

Добавим, что в этом же весе выступил и Данияр Шамшаев. Он проиграл в первом круге Орону Гинеру (Израиль).