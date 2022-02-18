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Дзюдоист Жансай Смагулов поборется за «бронзу» турнира Grand Slam
18 Февраля 2022 21:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тель-Авиве (Израиль) продолжается международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. В финальном блоке второго соревновательного дня выступит казахстанец Жансай Смагулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
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В весовой категории до 73 килограммов наш дзюдоист пробился в схватку за третье место. Он успешно прошел Георгия Чикхелидзе из Грузии и Джованни Эспосито (Италия). Однако в полуфинале уступил Обидхону Номонову из Узбекистана.
Бронзовую медаль он оспорит в схватке против немца Игоря Виндтке.
Добавим, что в этом же весе выступил и Данияр Шамшаев. Он проиграл в первом круге Орону Гинеру (Израиль).
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