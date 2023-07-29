Дзюдоист Сунгат Жубаткан принес Казахстану первую медаль Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выиграла первую медаль летней Универсиады-2023, проходящей в Чэнду (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Обладателем бронзовой награды Студенческих игр стал дзюдоист Сунгат Жубаткан. В схватке за третье место весовой категории до 66 килограммов он оказался сильнее представителя Узбекистана Абдурахима Нутфуллоева.

Перед этим Жубаткан одолел соперников из Венгрии, Туркменистана и Азербайджана, а в полуфинале уступил японцу.

31-я Всемирная летняя Универсиада пройдет в Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан на ней представлен 90 спортсменами в десяти видах.