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Дзюдоист Сунгат Жубаткан принес Казахстану первую медаль Универсиады-2023

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Июля 2023, 17:04
Дзюдоист Сунгат Жубаткан принес Казахстану первую медаль Универсиады-2023 Фото: ЦОК Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выиграла первую медаль летней Универсиады-2023, проходящей в Чэнду (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Обладателем бронзовой награды Студенческих игр стал дзюдоист Сунгат Жубаткан. В схватке за третье место весовой категории до 66 килограммов он оказался сильнее представителя Узбекистана Абдурахима Нутфуллоева.

Перед этим Жубаткан одолел соперников из Венгрии, Туркменистана и Азербайджана, а в полуфинале уступил японцу.

31-я Всемирная летняя Универсиада пройдет в Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан на ней представлен 90 спортсменами в десяти видах.


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