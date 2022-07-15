15 Июля 2022 14:21

Дзюдоист Сметов стартовал с досрочной победы на турнире в Загребе

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 июля, в Загребе (Хорватия) стартовал крупный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Один из лидеров команды Казахстана Елдос Сметов начал свое выступление с уверенной победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В первом круге обладатель двух олимпийских медалей встретился с Эйдером Токтаем из Турции. Спортсмены отметились несколькими предупреждениями, но провести эффективный прием не удавалось.

Однако до завершения основного времени Сметов подловил Токтая, заработал оценку «иппон», тем самым выиграв оппонента досрочно.

В следующем раунде он будет биться против Роналда Коколаева из Израиля.





Фото: olympic.kz