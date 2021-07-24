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Дзюдоист Сметов поборется за «бронзу» Олимпиады-2020 в Токио

24 Июля 2021 15:31
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Дзюдоист Сметов поборется за «бронзу» Олимпиады-2020 в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио стартовали полуфинальные схватки среди дзюдоистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В весовой категории до 60 кг у мужчин за путевку в решающий этап боролся казахстанец Елдос Сметов. Его соперником в полуфинале стал представитель страны-хозяйки Игр Наохиса Такато. Итогом противостояния стала победа Такто.

В финале он встретится с победителем пары Ян Юн Вей (Китайский Тайбэй) — Лука Мхеидзе (Франция), тогда как Сметов сразится за бронзовую награду с Торнике Чакадуа из Нидерландов.

Напомним, что на предыдущих стадиях состязания Сметов одержал победы над Михраджем Аккушем из Турции и южнокорейцем Ким Вон Джином.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония   #Видео  
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