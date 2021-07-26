Дзюдоист Смагулов проиграл канадцу и завершил выступление на Олимпиаде-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жансай Смагулов завершил участие на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В третьем туре турнира Смагулов встретился с канадцем Артуром Маргелидоном. Основное время поединка завершилось вничью, а победители определились в овертайме.

В следующий раунд вышел представитель Канады, первым набравший очки «ваззари».

Напомним, что в своей первой схватке на Олимпиаде-2020 Жансай взял верх над армянином Фердинандом Карапетяном.

Отметим, что в дзюдо Казахстан уже имеет бронзовую медаль Олимпиады-2020 — ее завоевал 24 июля Елдос Сметов, выступающий в весе до 60 кг. Ерик Серикжанов (до 66 кг) выбыл из борьбы во втором раунде, а Отгонцэцэг Галбадрах уступила в стартовой схватке.







