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Дзюдоист Смагулов проиграл канадцу и завершил выступление на Олимпиаде-2020

26 Июля 2021 11:31
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Дзюдоист Смагулов проиграл канадцу и завершил выступление на Олимпиаде-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жансай Смагулов завершил участие на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В третьем туре турнира Смагулов встретился с канадцем Артуром Маргелидоном. Основное время поединка завершилось вничью, а победители определились в овертайме.

В следующий раунд вышел представитель Канады, первым набравший очки «ваззари».

Напомним, что в своей первой схватке на Олимпиаде-2020 Жансай взял верх над армянином Фердинандом Карапетяном.
Отметим, что в дзюдо Казахстан уже имеет бронзовую медаль Олимпиады-2020 — ее завоевал 24 июля Елдос Сметов, выступающий в весе до 60 кг. Ерик Серикжанов (до 66 кг) выбыл из борьбы во втором раунде, а Отгонцэцэг Галбадрах уступила в стартовой схватке.




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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада  
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