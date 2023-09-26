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    15:45, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль Азиады-2022

    Дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль Азиады-2023
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В схватке за третье место в весовой категории до 100 килограммов Шархан оказался сильнее Йон Хун Вона из Южной Кореи.

    В активе Казахстана - восемь наград. Ранее второй стала дзюдоистка Абиба Абужакынова и команда по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмиггуль Куюлова, стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
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