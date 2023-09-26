Дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль Азиады-2022

Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В схватке за третье место в весовой категории до 100 килограммов Шархан оказался сильнее Йон Хун Вона из Южной Кореи.

В активе Казахстана - восемь наград. Ранее второй стала дзюдоистка Абиба Абужакынова и команда по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмиггуль Куюлова, стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.