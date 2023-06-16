Дзюдоист Магжан Шамшадин стал победителем турнира Grand Slam в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал золотую медаль на турнире серии Grand Slam в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет.

В финале весовой категории до 60 килограммов он встретился с Седриком Риволом из Франции.

Судьбу встречи решил один балл, который заработал Шамшадин в дополнительное время (golden score).

Также сегодня в финале выступит Гусман Кыргызбаев (до 66 килограммов), а Галия Тынбаева (до 48 килограммов) проиграла в схватке за третье место.

Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam. В турнире принимают участие дзюдоисты из 42 стран.