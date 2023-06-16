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Дзюдоист Магжан Шамшадин стал победителем турнира Grand Slam в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 19:27
Дзюдоист Магжан Шамшадин стал победителем турнира Grand Slam в Астане Фото: Федерация дзюдо Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал золотую медаль на турнире серии Grand Slam в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет.

В финале весовой категории до 60 килограммов он встретился с Седриком Риволом из Франции.

Судьбу встречи решил один балл, который заработал Шамшадин в дополнительное время (golden score).

Также сегодня в финале выступит Гусман Кыргызбаев (до 66 килограммов), а Галия Тынбаева (до 48 килограммов) проиграла в схватке за третье место.

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Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam. В турнире принимают участие дзюдоисты из 42 стран.


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