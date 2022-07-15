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Дзюдоист Магжан Шамшадин поборется за «золото» турнира Grand Slam в Загребе
15 Июля 2022 20:04

Дзюдоист Магжан Шамшадин поборется за «золото» турнира Grand Slam в Загребе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин пробился в финал турнира серии Grand Slam в Загребе (Хорватия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале категории до 60 кг он оказался сильнее Максима Мерлина из Франции.

В схватке за золотую медаль Шамшадин встретится с корейцем Вон Джин Кимом.

Елдос Сметов (до 66 кг) дошел до утешительного раунда, где уступил Иво Верхорстерту (Нидерланды), завершив турнир на седьмом месте.


Фото: olympic.kz


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