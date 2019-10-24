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Дзюдоист Кыргызбаев вышел в финал Garnd-Slam в Абу-Даби
24 Октября 2019 18:08
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АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби стартовал крупный турнир по дзюдо Grand-Slam. В первый соревновательный день в финал соревнований вышел Гусман Кыргызбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Он безукоризненно прошел свой турнирный путь в весовой категории до 60 килограммов. Кыргызбаев за выход в финал оказался сильнее россиянина Яго Абуладзе. Теперь ему предстоит сразиться с французом Валидом Хяром. В этой же категории Елдос Сметов в четвертьфинале уступил упомянутому Хяру. В утешительном раунде он победил Роберта Мшивобадзе из России. За бронзовую награду он поборется с Абуладзе.
Ключевые слова: Спорт,
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