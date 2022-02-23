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Дзюдоист из Караганды стал бронзовым призёром турнира в Израиле

23 Февраля 2022 05:55
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Дзюдоист из Караганды стал бронзовым призёром турнира в Израиле

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Израиле завершился международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Команда Казахстана отметилась на нём тремя медалями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В весе до 73 килограммов карагандинец Жансай Смагулов в схватке за третье место оказался сильнее немца Игоря Вандтке. Соперник получил три предупреждения, которые автоматически принесли казахстанцу победу.

Также успеха добились представители весовой категории до 60 килограммов. Магжан Шамшадин поднялся на третью ступень пьедестала. Уступив в финале украинцу Артёму Лесюку, Бауыржан Нарбаев завоевал «серебро», - сообщили в управлени и физической культуры и спорта Карагандинской области .

Турнир стал первым крупным стартом для казахстанских дзюдоистов в новом сезоне.

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#Карагандинская область   #Спорт  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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