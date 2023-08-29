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Дзюдоист из Атырау завоевал Кубок Европы

Автор:  
Виктор Сутягин
29 Августа 2023, 15:00
Дзюдоист из Атырау завоевал Кубок Европы Фото: instagram.com/atyrausport

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Атырау завоевал Кубок Европы. Об этом проинформировала пресс-служба областного управления физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Атырауский спортсмен Канат Сейилхан стал победителем Кубка Европы, который проходит сейчас в Португалии в городе Порту. В нем принимают участие 206 спортсменов из 26 стран мира. Атырауский дзюдоист, который защищал честь не только Атырауской области но и Казахстана, в первом поединке победил соперника из Италии. А во втором одержал победу над израильским спортсменом. Также в полуфинале, победив швейцарского спортсмена, вышел в финал, и там отличился ярким выступлением против португальского участника.

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Спорт   Дзюдо   Атырау  
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