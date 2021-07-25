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Дзюдоист Ерлан Серикжанов уступил во втором круге на Олимпиаде-2020
25 Июля 2021 10:45
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются Олимпийские игры. Сегодня, 25 июля, проходят соревнования в дзюдо. Однако казахстанские дзюдоисты прекратили свое выступление в рамках соревновательного дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Сегодня на татами бился Ерлан Серикжанов в категории до 66 килограммов. Во втором круге спортсмен встретился с Мануэлем Ломбардо из Италии.
Схватка завершилась победой итальянского дзюдоиста. Таким образом, Серикжанов прекратил борьбу на ОИ-2020.
Ранее сообщалось, что на старте Олимпиады Ерлан Серикжанов победил призера чемпионатов мира 2013 и 2017 годов Орхана Сафарова из Азербайджана.
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