Дзюдоист Ерлан Серикжанов будет биться за третье место на Grand Slam в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан в первый соревновательный день турнира по дзюдо серии Grand Slam в Ташкенте может отметиться двумя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Елдос Сметов гарантировал себе награду в категории до 60 килограммов. Он вышел в финал.

По итогам утешительного раунда, в схватку за бронзовую медаль в весе до 66 килограммов квалифицировался Ерлан Серикжанов. Он победил словака Матея Поляка. Соперником казахстанца будет Арам Григорян из России.