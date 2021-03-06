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    19:40, 05 Март 2021 | GMT +6

    Дзюдоист Ерлан Серикжанов будет биться за третье место на Grand Slam в Ташкенте

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан в первый соревновательный день турнира по дзюдо серии Grand Slam в Ташкенте может отметиться двумя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Елдос Сметов гарантировал себе награду в категории до 60 килограммов. Он вышел в финал.

    По итогам утешительного раунда, в схватку за бронзовую медаль в весе до 66 килограммов квалифицировался Ерлан Серикжанов. Он победил словака Матея Поляка. Соперником казахстанца будет Арам Григорян из России.


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