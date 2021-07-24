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Дзюдоист Елдос Сметов победил на старте Олимпиады-2020

24 Июля 2021 10:00
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Дзюдоист Елдос Сметов победил на старте Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов провел свой стартовый поединок на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Серебряный призер прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сметов начал выступление со второго раунда, где встретился с турком Мирхачем Аккушем. Итогом их противостояния стала победа Сметова иппоном.
Напомним, что ранее представительница команды Казахстана по дзюдо Галбадрах Отгонцецег уступила в первом круге турнира.

Также с победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов. В весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов уверенно одолел боксера из Венгрии Ролана Гароса.



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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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