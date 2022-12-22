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Дзюдоист Дидар Хамза уступил во втором круге турнира в Израиле

22 Декабря 2022, 22:51
Дзюдоист Дидар Хамза уступил во втором круге турнира в Израиле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Дидар Хамза уступил во втором круге турнира серии Masters в Иерусалиме (Израиль), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Спортсмен представлял страну в весе до 90 кг. В первой схватке он оказался сильнее эстонца Клена Калжулайда.

Однако затем потерпел поражение от Давлата Бобонова (Узбекистан), завершив свое выступление на турнире.

Фото: olympic.kz
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