Дзюдоист Бекарыс Садуакас завоевал девятую для Казахстана медаль на Универсиаде в Чэнду

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Дзюдоист Бекарыс Садуакас завоевал «бронзу» на Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанский дзюдоист Бекарыс Садуакас в весовой категории до 100 килограммов в схватке за третье место стал сильнейшим. Он победил борца из Франции.

Другой казахстанский дзюдоист Аян Байгазы в весе до 90 килограммов в схватке за бронзу уступил японцу.

В понедельник Акерке Рамазанова в весе свыше 78 кг сразится за «бронзу» со спортсменкой из Бразилии.

Ранее двое казахстанских дзюдоистов Сунгат Жубаткан и Аскар Наркулов принесли сборной Казахстана две бронзовые награды.

Сборная Казахстана по дзюдо на Универсиаде представлена 12-ми спортсменами: 7 мужчин и 5 женщин.

31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.