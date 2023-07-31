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    15:44, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Дзюдоист Бекарыс Садуакас завоевал девятую для Казахстана медаль на Универсиаде в Чэнду

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    Фото: olympic.kz
    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Дзюдоист Бекарыс Садуакас завоевал «бронзу» на Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанский дзюдоист Бекарыс Садуакас в весовой категории до 100 килограммов в схватке за третье место стал сильнейшим. Он победил борца из Франции.

    Другой казахстанский дзюдоист Аян Байгазы в весе до 90 килограммов в схватке за бронзу уступил японцу.

    В понедельник Акерке Рамазанова в весе свыше 78 кг сразится за «бронзу» со спортсменкой из Бразилии.

    Ранее двое казахстанских дзюдоистов Сунгат Жубаткан и Аскар Наркулов принесли сборной Казахстана две бронзовые награды.

    Сборная Казахстана по дзюдо на Универсиаде представлена 12-ми спортсменами: 7 мужчин и 5 женщин.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.


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    Спорт Китай
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