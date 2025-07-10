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    13:03, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Джули Стаффт может стать послом США в Казахстане

    Кандидатура Стаффт на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Казахстане представлена на официальном сайте Белого дома, передает Kazinform.

    Джули Стаффт может стать послом США в Казахстане
    Фото: facebook.com/U.S.EmbassyMoldova

    Вместе с ней указаны кандидаты на должности послов в Малайзии, Шри-Ланке и Таиланде.

    Кандидатура Джули Стаффт сейчас направлена в Сенат. В США процесс назначения послов проходит в несколько этапов: президент направляет кандидатуру в Сенат, где ее рассматривает комитет по международным делам, при необходимости проводя слушания. После одобрения вопрос выносится на голосование в Сенате.

    Джули Стаффт ранее работала в посольствах США в Молдове, Джибути, России, Эфиопии и Польши. Также занимала должность управляющего директора по визовым услугам и руководящую должность в Совете национальной безопасности США.

    Ранее посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил о своей отставке.

    Теги:
    Казахстан Америка Дипломат США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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