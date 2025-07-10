Джули Стаффт может стать послом США в Казахстане

Вместе с ней указаны кандидаты на должности послов в Малайзии, Шри-Ланке и Таиланде.

Кандидатура Джули Стаффт сейчас направлена в Сенат. В США процесс назначения послов проходит в несколько этапов: президент направляет кандидатуру в Сенат, где ее рассматривает комитет по международным делам, при необходимости проводя слушания. После одобрения вопрос выносится на голосование в Сенате.

Джули Стаффт ранее работала в посольствах США в Молдове, Джибути, России, Эфиопии и Польши. Также занимала должность управляющего директора по визовым услугам и руководящую должность в Совете национальной безопасности США.

Ранее посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил о своей отставке.