Джозеф Байден заявил о ликвидации лидера ДАИШ в Сирии

ЛИОН. EURONEWS - КАИНФОРМ - В результате рейда американского спецназа на северо-западе Сирии рано утром в четверг был убит главный лидер группировки ДАИШ (другие названия «Исламское государство», ИГИЛ - запрещено в РК) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши - лидера ИГИЛ», - говорится в заявлении Байдена. Американский лидер подчеркнул, что все американцы, участвовавшие в операции, благополучно вернулись с операции.