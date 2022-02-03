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Джозеф Байден заявил о ликвидации лидера ДАИШ в Сирии

3 Февраля 2022 21:48
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Джозеф Байден заявил о ликвидации лидера ДАИШ в Сирии

ЛИОН. EURONEWS - КАИНФОРМ - В результате рейда американского спецназа на северо-западе Сирии рано утром в четверг был убит главный лидер группировки ДАИШ (другие названия «Исламское государство», ИГИЛ - запрещено в РК) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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«Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши - лидера ИГИЛ», - говорится в заявлении Байдена. Американский лидер подчеркнул, что все американцы, участвовавшие в операции, благополучно вернулись с операции.


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#США   #Сирия  
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