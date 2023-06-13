Джордж Сорос передал управление своей бизнес-империей сыну

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос передал управление своей бизнес империей стоимостью около 25 млрд долларов своему 37-летнему сыну Алексу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В интервью газете Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье, 92-летний финансист сказал, что его сын «заслужил это». Официальный представитель Сороса подтвердил Би-би-си, что заявления соответствуют действительности.

Алекс Сорос - один из пяти детей Джорджа Сороса, он вырос в Нью-Йорке и получил степень доктора наук по истории в Калифорнийском университете Беркли.

В декабре прошлого года он возглавил основной проект Сороса - Фонды «Открытое общество», он также координирует его проекты по финансированию американских политических партий.

Алекс Сорос рассказал Wall Street Journal, что он в основном разделает взгляды своего отца, однако «больше вовлечен в политику» и намерен активно противодействовать попыткам Дональда Трампа снова выдвинуться на пост президента США.

«Я бы очень хотел, чтобы деньги и политика не имели ничего общего, но поскольку этим занимается другая сторона, нам тоже придется это делать», - сказал Алекс Сорос.

Как сказал Алекс Сорос, под его руководством Фонды «Открытое общество» сохранят свои основные цели - развивать свободу прессы, поддерживать реформу системы правосудия, защищать права меньшинств и беженцев, а также поддерживать либеральных политиков. Фонды тратят на эти цели около полутора миллиардов долларов в год в 120 странах мира.

Однако сын Сороса также намерен заниматься защитой избирательных прав, права на аборты, а также гендерного равенства. Он планирует уделять больше внимания внутренним американским проблемам.

С 1990-х годов семья Сороса, сделавшего состояние на операциях с валютой и ценными бумагами, направляет свои ресурсы на поддержку демократии в различных странах мира. Сорос также является одним из крупнейших доноров Демократической партии США.

В последние годы имя Сороса часто звучит в контексте антисемитских теорий заговора.

А в 2018 году международная штаб-квартира Фондов переехала из Будапешта в Берлин после того, как правительство Виктора Орбана развернуло кампанию лично против Сороса и его фондов.