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    08:31, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Джордж Сорос передал управление своей бизнес-империей сыну

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    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос передал управление своей бизнес империей стоимостью около 25 млрд долларов своему 37-летнему сыну Алексу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    В интервью газете Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье, 92-летний финансист сказал, что его сын «заслужил это». Официальный представитель Сороса подтвердил Би-би-си, что заявления соответствуют действительности.

    Алекс Сорос - один из пяти детей Джорджа Сороса, он вырос в Нью-Йорке и получил степень доктора наук по истории в Калифорнийском университете Беркли.

    В декабре прошлого года он возглавил основной проект Сороса - Фонды «Открытое общество», он также координирует его проекты по финансированию американских политических партий.

    Алекс Сорос рассказал Wall Street Journal, что он в основном разделает взгляды своего отца, однако «больше вовлечен в политику» и намерен активно противодействовать попыткам Дональда Трампа снова выдвинуться на пост президента США.

    «Я бы очень хотел, чтобы деньги и политика не имели ничего общего, но поскольку этим занимается другая сторона, нам тоже придется это делать», - сказал Алекс Сорос.

    Как сказал Алекс Сорос, под его руководством Фонды «Открытое общество» сохранят свои основные цели - развивать свободу прессы, поддерживать реформу системы правосудия, защищать права меньшинств и беженцев, а также поддерживать либеральных политиков. Фонды тратят на эти цели около полутора миллиардов долларов в год в 120 странах мира.

    Однако сын Сороса также намерен заниматься защитой избирательных прав, права на аборты, а также гендерного равенства. Он планирует уделять больше внимания внутренним американским проблемам.

    С 1990-х годов семья Сороса, сделавшего состояние на операциях с валютой и ценными бумагами, направляет свои ресурсы на поддержку демократии в различных странах мира. Сорос также является одним из крупнейших доноров Демократической партии США.

    В последние годы имя Сороса часто звучит в контексте антисемитских теорий заговора.

    А в 2018 году международная штаб-квартира Фондов переехала из Будапешта в Берлин после того, как правительство Виктора Орбана развернуло кампанию лично против Сороса и его фондов.


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