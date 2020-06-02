Джордж Флойд и полицейский работали в одном ночном клубе - СМИ

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Джордж Флойд, умерший во время задержания полицией в Миннеаполисе, мог знать полицейского, от чьих действий он погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По данным агентства, Джордж Флойд и бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин работали в одном ночном клубе на протяжении многих лет.

Бывшая владелица ночного клуба El Nuevo Rodeo в Миннеаполисе Майя Сантамария, недавно продавшая заведение, утверждает, что Флойд подрабатывал в клубе вышибалой по вторникам в течение года, а офицер полиции Шовин работал в заведении в свободное от основной работы время на протяжении 17 лет. Их смены пересекались, заявляет она.

«Я бы не сказала, что они знали друг друга. Мы все работали в клубе в разное время дня. Мы все работали в одной команде, в определенные смены и эти двое точно встречались», - рассказала Сантамария журналисту CNN Джошу Кембеллу.

Вице-президент городского совета Миннеаполиса Андреа Дженкинс также заявила в интервью телеканалу MSNBC, что жертва и бывший полицейский могли быть знакомы. По ее словам, они оба работали в El Nuevo Rodeo, который она назвала «рестораном».

Сантамария утверждает, что Флойд был «отличным парнем» и когда она увидела видео его задержания, то не могла поверить собственным глазам. «Зная офицера Шовина, я до сих пор не могу поверить, что у него не хватило сострадания услышать человека, который умолял отпустить его, потому что ему не хватало воздуха», - говорит она.

Напомним, смерть Джорджа Флойда привела к протестам в Миннеаполисе и многих других городах США, которые не утихают вот уже шестой день. Активисты схлестнулись с полицией в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии и других городах. Власти более 40 городов США были вынуждены ввести комендантский час из-за протестов.

Ранее сообщалось, по результатам официального вскрытия тела Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицией в Миннеаполисе, его смерть была вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная.