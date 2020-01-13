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«Джокер» - лидер в номинациях на премию «Оскар»

13 Января 2020 23:32
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«Джокер» - лидер в номинациях на премию «Оскар»

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Фильм «Джокер» является лидером на присуждения премии «Оскар». «Джокер» представлен в 11 номинациях в шорт-листах, которые были обнародованы накануне, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль».

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«Джокеру» «в затылок дышат» такие фильмы, как «Ирландец», «1917» и «Однажды... в Голливуде», которые представлены в десяти номинациях.


«Джокер» - американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса по сценарию, написанному Филлипсом совместно со Скоттом Сильвером, где главную сыграл Хоакин Феникс. Сюжет фильма представляет собой версию истории происхождения суперзлодея Джокера, одного из ключевых антагонистов Бэтмена в комиксах компании DC Comi. Его премьера прошла на Венецианском кинофестивале, где «Джокер» получил главный приз. Картина стала самой кассовой из всех выходивших на экраны с рейтингом, который запрещает просмотр фильма лицам младше 17 лет без сопровождения родителей.

Результаты присуждения 92-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук, больше известной как премия «Оскар», будут оглашены в ночь с 9 на 10 февраля.

Автор: Ильяс Омаров


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Ключевые слова: Современная культура,
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