Джо Байден выступил с инаугурационной речью
Обратившись к участникам церемонии, 46-й президент США подчеркнул, что сегодняшний день стал днем победы демократии.
«Это – великая страна, и мы – хорошие люди», – сказал Байден.
Он напомнил, что в стране многое предстоит исправить и отстроить заново.
«Мы способны на великие дела», – заявил он чуть позднее.
«История, вера и разум укажут нам путь к единству», – подчеркнул президент.
Отметив, что в американском обществе существуют разногласия, Байден напомнил, что разногласия не должны вести к расколу. Он заверил, что намерен быть президентом всех американцев.
«Мы должны прекратить эту негражданскую войну», – призвал соотечественников президент.
Делая то, что нам предстоит сделать, мы будем нужны друг другу, сказал Байден.
Среди проблем, подлежащих разрешению, 46-й президент США назвал растущее неравенство и системный расизм.
По завершении выступления президента Байдена исполнитель музыки в стиле кантри Гарт Брукс исполнил песню Amazing Grace.
После инаугурации Байден и Харрис приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.
Позднее в среду президент Байден подписал ряд документов, включая Прокламацию по случаю Дня инаугурации, номинации на посты в составе кабинета и номинации на иные посты.
Ранее переходная команда Байдена сообщила, что среди первых распоряжений президента будут указы о возобновлении сотрудничества с ВОЗ, повторном присоединении к Парижскому соглашению по климату, отмене запрета Трампа на въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, активизации усилий правительства по продвижению расового равенства в США и усилении защиты людей, нелегально въехавших в страну в детском возрасте. Кроме того, как ожидается, Байден призовет американцев исполнить свой «патриотический долг» и носить маски для борьбы с распространением коронавируса.
Как сообщалось ранее, Джо Байден вступил в должность президента США, а Камала Харрис – в должность вице-президента, становясь первой женщиной на этом посту. В полдень они приняли присягу на инаугурации, которая на этот раз носила менее масштабный характер, чем обычно, из-за пандемии коронавируса.
Напомним, 6 января 2021 года конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. После массовой акции протеста в Вашингтоне часть сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса. В ходе протестов в районе Капитолийского холма погибли четыре человека.
После этого американские парламентарии-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Дональда Трампа.
7 января 2021 года Конгресс США утвердил победу Джо Байдена.