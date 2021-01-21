Джо Байден выступил с инаугурационной речью

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Демократ Джо Байден, который был одним из важнейших участников американской политической жизни на протяжении почти что полувека, вступил в должность в качестве 46-го президента США. 78-летний Байден стал старейшим лидером страны после того, как проработал 36 лет в качестве сенатора и восемь – на посту вице-президента. Он принес президентскую присягу, поклявшись охранять Конституцию США и защищать страну от всех врагов – внешних и внутренних. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу новостей «Голоса Америки».

Обратившись к участникам церемонии, 46-й президент США подчеркнул, что сегодняшний день стал днем победы демократии.

«Это – великая страна, и мы – хорошие люди», – сказал Байден.

Он напомнил, что в стране многое предстоит исправить и отстроить заново.

«Мы способны на великие дела», – заявил он чуть позднее.

«История, вера и разум укажут нам путь к единству», – подчеркнул президент.

Отметив, что в американском обществе существуют разногласия, Байден напомнил, что разногласия не должны вести к расколу. Он заверил, что намерен быть президентом всех американцев.

«Мы должны прекратить эту негражданскую войну», – призвал соотечественников президент.

Делая то, что нам предстоит сделать, мы будем нужны друг другу, сказал Байден.

Среди проблем, подлежащих разрешению, 46-й президент США назвал растущее неравенство и системный расизм.

По завершении выступления президента Байдена исполнитель музыки в стиле кантри Гарт Брукс исполнил песню Amazing Grace.

После инаугурации Байден и Харрис приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.

Позднее в среду президент Байден подписал ряд документов, включая Прокламацию по случаю Дня инаугурации, номинации на посты в составе кабинета и номинации на иные посты.

Ранее переходная команда Байдена сообщила, что среди первых распоряжений президента будут указы о возобновлении сотрудничества с ВОЗ, повторном присоединении к Парижскому соглашению по климату, отмене запрета Трампа на въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, активизации усилий правительства по продвижению расового равенства в США и усилении защиты людей, нелегально въехавших в страну в детском возрасте. Кроме того, как ожидается, Байден призовет американцев исполнить свой «патриотический долг» и носить маски для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщалось ранее, Джо Байден вступил в должность президента США, а Камала Харрис – в должность вице-президента, становясь первой женщиной на этом посту. В полдень они приняли присягу на инаугурации, которая на этот раз носила менее масштабный характер, чем обычно, из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 6 января 2021 года конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. После массовой акции протеста в Вашингтоне часть сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса. В ходе протестов в районе Капитолийского холма погибли четыре человека.

После этого американские парламентарии-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

7 января 2021 года Конгресс США утвердил победу Джо Байдена.