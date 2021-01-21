Джо Байден вступил в должность президента США
Вместо толп из сотен тысяч человек, выстраивающихся от Капитолия вдоль Национальной аллеи, тех, кто не смог приехать, представляет море из 200 тысяч флагов США, штатов и территорий.
Перед прибытием в Капитолий для инаугурации Джо Байден с женой Джилл и Харрис с ее мужем Дагом Эмхоффом участвовали в церковной службе в вашингтонском соборе Святого апостола Матфея.
Еще до начала службы уходящий президент Дональд Трамп покинул Белый дом и вылетел во Флориду. Трамп стал первым американским лидером более чем за 150 лет, который отказался присутствовать на инаугурации своего преемника.
На инаугурацию прибыли экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и их супруги Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон. Для участия в церемонии прибыли уходящий вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен Пенс.
Среди участников церемонии были выступающие на инаугурации певицы Леди Гага и Дженнифер Лопес.
Собравшиеся на церемонию приветствовали избранного президента Джо Байдена и и избранного вице-президента Камалу Харрис.
Глава Инаугурационного комитета сенатор Рой Блант подчеркнул, что нынешняя церемония проходит в экстраординарных условиях, он заверил, что инаугурация нового президента должна стать моментом единения американцев.
Леди Гага исполнила национальный гимн США.
Обратившись к участникам церемонии, 46-й президент США подчеркнул, что сегодняшний день стал днем победы демократии.
«Это – великая страна, и мы – хорошие люди», – и сказал Байден. Он напомнил, что в стране многое предстоит исправить и отстроить заново.
«Мы способны на великие дела», – заявил он чуть позднее.
«История, вера и разум укажут нам путь к единству», – подчеркнул президент.
После инаугурации Байден и Харрис примут участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.
После этого Байден планирует подписать ряд указов и других президентских распоряжений.
Его переходная команда сообщила, что речь идет о возобновлении сотрудничества с ВОЗ, повторном присоединении к Парижскому соглашению по климату, отмене запрета Трампа на въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, активизации усилий правительства по продвижению расового равенства в США и усилении защиты людей, нелегально въехавших в страну в детском возрасте. Кроме того, как ожидается, Байден призовет американцев исполнить свой «патриотический долг» и носить маски для борьбы с распространением коронавируса.
Вместо обычных балов в день инаугурации вечером в среду в эфир выйдет специальная телевизионная программа «Чествование Америки», в которой выступят Байден и Харрис.
Напомним, 6 января 2021 года конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. После массовой акции протеста в Вашингтоне часть сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса. В ходе протестов в районе Капитолийского холма погибли четыре человека. После этого американские парламентарии-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Дата начала разбирательства в Сенате пока не назначена. В случае признания виновным Трампу могут запретить повторно занимать государственные должности.
7 января 2021 года Конгресс США утвердил победу Джо Байдена.