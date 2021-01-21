ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Джо Байден вступил в должность президента США, а Камала Харрис – в должность вице-президента, становясь первой женщиной на этом посту. В полдень они приняли присягу на инаугурации, которая на этот раз носила менее масштабный характер, чем обычно, из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Службы новостей «Голоса Америки».

Вместо толп из сотен тысяч человек, выстраивающихся от Капитолия вдоль Национальной аллеи, тех, кто не смог приехать, представляет море из 200 тысяч флагов США, штатов и территорий.

Перед прибытием в Капитолий для инаугурации Джо Байден с женой Джилл и Харрис с ее мужем Дагом Эмхоффом участвовали в церковной службе в вашингтонском соборе Святого апостола Матфея.

Еще до начала службы уходящий президент Дональд Трамп покинул Белый дом и вылетел во Флориду. Трамп стал первым американским лидером более чем за 150 лет, который отказался присутствовать на инаугурации своего преемника.

На инаугурацию прибыли экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и их супруги Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон. Для участия в церемонии прибыли уходящий вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен Пенс.

Среди участников церемонии были выступающие на инаугурации певицы Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Собравшиеся на церемонию приветствовали избранного президента Джо Байдена и и избранного вице-президента Камалу Харрис.

Глава Инаугурационного комитета сенатор Рой Блант подчеркнул, что нынешняя церемония проходит в экстраординарных условиях, он заверил, что инаугурация нового президента должна стать моментом единения американцев.

Леди Гага исполнила национальный гимн США.

Обратившись к участникам церемонии, 46-й президент США подчеркнул, что сегодняшний день стал днем победы демократии.

«Это – великая страна, и мы – хорошие люди», – и сказал Байден. Он напомнил, что в стране многое предстоит исправить и отстроить заново.

«Мы способны на великие дела», – заявил он чуть позднее.

«История, вера и разум укажут нам путь к единству», – подчеркнул президент.

После инаугурации Байден и Харрис примут участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.

После этого Байден планирует подписать ряд указов и других президентских распоряжений.

Его переходная команда сообщила, что речь идет о возобновлении сотрудничества с ВОЗ, повторном присоединении к Парижскому соглашению по климату, отмене запрета Трампа на въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, активизации усилий правительства по продвижению расового равенства в США и усилении защиты людей, нелегально въехавших в страну в детском возрасте. Кроме того, как ожидается, Байден призовет американцев исполнить свой «патриотический долг» и носить маски для борьбы с распространением коронавируса.

Вместо обычных балов в день инаугурации вечером в среду в эфир выйдет специальная телевизионная программа «Чествование Америки», в которой выступят Байден и Харрис.





Напомним, 6 января 2021 года конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. После массовой акции протеста в Вашингтоне часть сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса. В ходе протестов в районе Капитолийского холма погибли четыре человека. После этого американские парламентарии-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Дата начала разбирательства в Сенате пока не назначена. В случае признания виновным Трампу могут запретить повторно занимать государственные должности.

7 января 2021 года Конгресс США утвердил победу Джо Байдена.