Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Джо  Байден призвал нефтекомпании снизить цены на бензин для американцев
16 Июня 2022 14:14

Джо  Байден призвал нефтекомпании снизить цены на бензин для американцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Джо Байден в среду призвал производителей нефти немедленно снизить цены на бензин, которые в некоторых частях страны превысили 5 долларов за галлон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

В среду глава Белого дома разослал индивидуальные письма руководителям ведущих нефтяных и газовых компаний: Marathon, Valero, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron, BP и Shell. Президент США попросил их сотрудничать с его администрацией и призвал найти решения для увеличения поставок бензина американцам.

Причиной стало подорожание цены на бензин более чем на 1,7 доллара за галлон, что приносит высокую прибыль нефтеперерабатывающим заводам.

Это была последняя попытка Вашингтона продемонстрировать американцам, что Дж.Байден, у которого нет полномочий для оказания влияния на руководителей нефтяных компаний, работает над снижением уровня инфляции, которая достигла 8,6% в мае.

Президент США в прошлом году поручил Федеральной торговой комиссии провести расследование в отношении нефтяных и газовых компаний на предмет высоких цен.


Читайте также
Гигантский телескоп в Китае обнаружил возможный инопланетный сигнал
Международная коалиция задержала одного из лидеров ИГ
Цены на автомобильное топливо в Великобритании достигли новых рекордов
Израильский газ вскоре поступит на рынки Европы
Экспорт автомобилей из КНР возрос на 44,7%
Грузия будет поставлять во Францию 1 тыс. тонн моллюсков в год
Цена нефти Brent превысила $125 за баррель впервые с 9 марта
Случай заражения оспой обезьян выявили в Грузии

Лента новостей

Архив