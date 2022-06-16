16 Июня 2022 14:14

Джо Байден призвал нефтекомпании снизить цены на бензин для американцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Джо Байден в среду призвал производителей нефти немедленно снизить цены на бензин, которые в некоторых частях страны превысили 5 долларов за галлон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

В среду глава Белого дома разослал индивидуальные письма руководителям ведущих нефтяных и газовых компаний: Marathon, Valero, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron, BP и Shell. Президент США попросил их сотрудничать с его администрацией и призвал найти решения для увеличения поставок бензина американцам.

Причиной стало подорожание цены на бензин более чем на 1,7 доллара за галлон, что приносит высокую прибыль нефтеперерабатывающим заводам.

Это была последняя попытка Вашингтона продемонстрировать американцам, что Дж.Байден, у которого нет полномочий для оказания влияния на руководителей нефтяных компаний, работает над снижением уровня инфляции, которая достигла 8,6% в мае.

Президент США в прошлом году поручил Федеральной торговой комиссии провести расследование в отношении нефтяных и газовых компаний на предмет высоких цен.