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    22:38, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Джо Байден прибыл с визитом во Францию

    Байден Қазақстан
    Фото: Trend

    Президент США Джо Байден прибыл во Францию, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 80-летию высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции. К нему присоединятся лидеры десятков стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Шестого июня 1944 года, в так называемый «День-Д», на побережье Нормандии высадились 156 тысяч солдат. Крупнейшая десантная операция в истории стала одним из поворотных моментов войны и ознаменовала собой открытие Западного фронта в Европе.

    В ходе визита во Францию американский лидер проведет переговоры с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

    Во Франции Байден пробудет несколько дней. Он вернется на родину в воскресенье.

    Теги:
    Америка Франция Дата Мировые новости Международные отношения США Байден
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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