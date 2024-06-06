Джо Байден прибыл с визитом во Францию

Президент США Джо Байден прибыл во Францию, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 80-летию высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции. К нему присоединятся лидеры десятков стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Шестого июня 1944 года, в так называемый «День-Д», на побережье Нормандии высадились 156 тысяч солдат. Крупнейшая десантная операция в истории стала одним из поворотных моментов войны и ознаменовала собой открытие Западного фронта в Европе.

В ходе визита во Францию американский лидер проведет переговоры с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

Во Франции Байден пробудет несколько дней. Он вернется на родину в воскресенье.