16 Мая 2022 08:42

Джо Байден посетит Буффало в связи с убийством 10 человек в супермаркете

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден во вторник отправится в город Буффало (штат Нью-Йорк), где в субботу произошла стрельба в супермаркете. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В ходе поездки Байден пообщается с родными и близкими жертв стрельбы.

18-летний белый американец Пейтон Гендрон, по данным полиции, открыл в субботу огонь по посетителям супермаркета, расположенного в одном из кварталов города Буффало, где проживает преимущественно чернокожее население. 10 человек погибли, трое получили ранения. Подозреваемый сдался полиции.

Согласно предварительным данным, молодой человек стрелял по большей части по темнокожим. Власти считают, что речь идет о преступлении, совершенном на почве расовой нетерпимости. Гендрон, по версии следствия, приобрел оружие на законных основаниях.