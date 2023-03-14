Джо Байден одобрил спорный проект по добыче нефти на Аляске

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Администрация Джо Байдена одобрила масштабный проект бурения нефтяных скважин «Уиллоу» на Аляске, вызвав возмущение защитников окружающей среды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Проект «Уиллоу» — это многолетнее предприятие по бурению нефтяных скважин в Национальном нефтяном резерве на Аляске, которое принадлежит федеральному правительству. Район, где запланирован проект, содержит до 600 млн баррелей нефти. Потребуются годы, чтобы эта нефть попала на рынок, поскольку проект еще не реализован.

По оценкам администрации, в результате реализации гигантского проекта в год в окружающую среду будут попадать 9,2 млн метрических тонн углекислого газа, вызывающего потепление планеты. В эквиваленте подобное загрязнение могут вызвать 2 млн автомобилей с газовым двигателем на дорогах США.

Власти Аляски приветствовали одобрение проекта, так как это - необходимый новый источник дохода и рабочих мест для отдаленного региона.

Например, сенатор от Партии республиканцев от Аляски Лиза Мурковски, отметила, что Аляска «сейчас находится на пороге создания тысяч новые рабочих мест, генерирующие миллиарды долларов новых доходов» и «улучшающие качество жизни во всем нашем штате».

Климатические группы и коренные жители Аляски восприняли произошедшее, как серьезный удар. Они считают, что проект может вызвать биокатастрофу, а также создаст риски для здоровья и окружающей среды.

Проект уже спровоцировал волну недовольства онлайн-активистов. В Белый дом в знак протеста против проекта были направлены более миллиона писем, а также была запущена петиция на сайте Change.org с миллионами подписей.

Ожидается, что защитники окружающей среды оспорят проект в суде. Группа экологического права Earthjustice уже готовит иск против проекта и намерена оспорить полномочия администрации Байдена по защите ресурсов на государственных землях Аляски, включая принятие мер по сокращению углеродного загрязнения, вызывающего потепление планеты.

Глава группы Эбигейл Диллен раскритиковала решение администрации. «Мы знаем, что президент Байден понимает потенциальную угрозу для климата, но одобряет проект, который срывает его собственные климатические цели».

В последние недели администрация Байдена рассматривала возможность сокращения количества одобренных буровых площадок до двух и усиления мер по охране природы. Но ConocoPhillips и двухпартийная делегация Конгресса от штата Аляски в течение нескольких месяцев активно лоббировали за то, чтобы утвердить три буровых площадки, заявив, что проект будет экономически невыгоден с двумя.

Лига дикой природы Аляски, которая занимается защитой природных территорий Аляски от промышленности и бурения, заявила, что «глубоко разочарована» одобрением проекта.

«Это неправильное решение для нашего климатического будущего, для защиты биоразнообразия», — заявила исполнительный директор Лиги Кристен Миллер.

«Западная Арктика — один из последних диких ландшафтов на планете. Промышленные работы в этом нетронутом ландшафте ничем хорошим в итоге не закончатся», - вторит ей сенатор Мартин Хайнрих, демократ из штата Нью-Мексико, также глубоко разочарованный решением Байдена.