22 Июня 2022 13:59

Джо Байден намерен приостановить налог на бензин в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент США Джо Байден намерен к концу недели принять решение по поддержанию налоговых каникул на бензин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN News.

Временная приостановка налога в размере 18,3 цента за галлон направлена на сокращение расходов американцев в связи ростом цен на топливо. В понедельник средняя цена на бензин по стране составила чуть менее 5 долларов за галлон (3,79 литра).

Реализация инициативы требует согласия Конгресса, где законопроект находится на рассмотрении, но еще не вынесен на голосование.

Однако эта идея не нашла поддержки среди отдельных законодателей, которые настроены скептически. По их оценкам, розничные торговцы могут повысить базовую цену за галлон, чтобы компенсировать разницу и эта мера не будет иметь положительного эффекта.

Белый дом также рассматривает другие варианты, чтобы найти способы снизить растущие расходы для американцев. Изучается вопрос по возобновлению выдачи населению карточек со скидками на бензин. Также активно рассматривается вопрос об ослаблении некоторых тарифов в отношении Китая, что может снизить стоимость отдельных потребительских товаров.

Ранее президент США призвал производителей нефти снизить стоимость бензина для населения страны.

Высокие цены и перспектива рецессии оказывают давление на администрацию президента, угрожая политическим перспективам демократов на промежуточных выборах в ноябре.