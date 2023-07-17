Джеймс Кэмерон развеял слухи о съемках сериала о катастрофе батискафа «Титан»

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон опроверг информацию о том, что он ведет переговоры о съемках драматического сериала о катастрофе батискафа «Титан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

Знаменитый режиссер развеял слухи о своей причастности к проекту и трагедии батискафа «Титан», в которой погибли пять человек в прошлом месяце.

«Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас это необходимо. Я НЕ участвую в переговорах о съемках фильма об OceanGate и никогда не буду», — написал 68-летний Кэмерон.

Опровержение появилось после сообщений о том, что Кэмерон якобы ведет переговоры с крупной стриминговой компанией о проекте, учитывая его опыт глубоководного погружения к обломкам Титаника.

Кэмерон оказался в центре внимания общественности, когда 18 июня батискаф «Титан» перестал выходить на связь с внешним миром. Дело в том, что режиссер совершил 33 погружения к затонувшему 111 лет назад кораблю.

Кэмерон был среди многих, кто предсказал, что батискаф взорвался еще в начале пути, в результате чего погибли все пять пассажиров на борту. Он также назвал многодневные поиски судна «кошмарным спектаклем», заявив, что нереально и «жестоко» продвигать версию о том, что жертвы могут быть живы спустя несколько дней после исчезновения батискафа.

«Для меня сомнений не было. Я знал, что батискаф находился точно под последней известной глубиной и положением. Именно там они его и нашли», — заявил он тогда BBC News.

Ранее «Казинформ» сообщал, что Джеймс Кэмерон может снять сериал о катастрофе, произошедшей 18 июня этого в Атлантическом Океане с батискафом «Титан». Все находившиеся на борту батискафа «Титан», принадлежавшего компании Ocean Gate, пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле, погибли при погружении судна к обломкам «Титаника».