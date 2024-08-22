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    22:10, 21 Август 2024 | GMT +6

    Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

    Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
    Фото: Tinseltown/ Shutterstock

    Голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся после двух лет брака. Как следует из судебных документов, попавших в распоряжение Би-би-си, во вторник Лопес подала заявление о разводе в Высший суд округа Лос-Анджелес. Об этом передает  агентство Kazinform.

    В документах 55-летняя певица указала официальную дату расставания с 52-летним актером — 26 апреля этого года.

    Пара официально оформила брак в Лас-Вегасе в июле 2022 года, а 20 августа того же года провела торжественную свадебную церемонию в Джорджии.

    Как писали СМИ, вторую годовщину брака — 16 июля 2024 года — Лопес и Аффлек провели раздельно, а до этого выставили на продажу за 65 миллионов долларов свой особняк в Беверли-Хиллз. Кроме того, обращала внимание пресса, супругов видели без обручальных колец.

    В документах, поданных в Высший суд округа Лос-Анджелес, отмечается, что Лопес и Аффлек должны делиться друг с другом финансовой информацией, включая данные о текущих доходах, расходах, недвижимости и долгах «до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение по всем финансовым вопросам».

    В первый раз Лопес и Аффлек начали встречаться в 2002 году, познакомившись на съемках фильма «Джильи», в котором исполняли главные роли. В начале 2004 года они разорвали отношения, но спустя почти два десятилетия возобновили их.

    52-летний Аффлек ранее был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой познакомился на съемках фильма «Перл-Харбор». Они расстались в 2015 году после 10 лет брака, у них есть трое общих детей.

    Лопес была замужем четыре раза: сначала за официантом Охани Ноа, затем за танцором Крисом Джаддом, а затем за певцом Марком Энтони (в этом браке у них родились близнецы — сын и дочь).

    Также Лопес была помолвлена с бейсболистом Алексом Родригесом, а в начале нулевых состояла в отношениях с рэпером Шоном Комбсом (Puff Daddy), который продюсировал ее дебютный альбом On The 6.

    Теги:
    Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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