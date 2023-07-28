Джеки Чан спел песню под звуки домбры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный актер, каскадер, кинорежиссер Джеки Чан исполнил китайскую песню «Настоящие герои» в живописной местности Синьцзяна под звуки домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Возможно, вы слышали эту песню на разных концертах. Но никто не слышал под аккомпанемент домбры. Сегодня я спою вам «Настоящих героев» с домброй», — сказал Джеки Чан.

Где и когда было снято это видео, неизвестно. Однако не так давно Джеки Чан приехал на международный туристический фестиваль «Тұлпар мекені» в Или-Казахский автономный округ и выступил там.

16 июля в культурно-туристическом парке Иле-Казахской автономной области Синьцзяна состоялось открытие международного туристского фестиваля «Тұлпар мекені». На церемонии открытия фестиваля этого года присутствовали такие актеры как Джеки Чан, Чжан Исин и Гули Наджа. Джеки Чан исполнил песню «Нация» вместе с представителями 56 этносов, а вместе со зрителями спел «Давайте споем о родине».