Джеки Чан прибыл в Баку для съемок фильма «Доспехи Бога 4»

Легендарный актер Джеки Чан прибыл в Баку, где начинаются съемки отдельных сцен международного приключенческого фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Азербайджане.

Всемирно известный актер проведет в столице Азербайджана около десяти дней. Содействие в организации съемочного процесса в Баку оказывает Посольство Казахстана в Азербайджане.

Основной съемочной площадкой фильма является Казахстан. Съемки картины уже прошли в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы. Азербайджан был выбран второй страной для съемок по предложению казахстанской стороны.

Для съемок в Баку выбраны одни из самых узнаваемых достопримечательностей города. В кадре появятся Ичеришехер, Нагорный парк, Бакинский фуникулер, Зеленый театр и Площадь фонтанов.

Проект реализуется при участии Казахстана и Азербайджана и стал одним из наиболее масштабных международных кинопроектов последних лет, создаваемых в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Участие двух стран в съемках отражает расширение регионального сотрудничества в сфере киноиндустрии и открывает дополнительные возможности для продвижения их культурного и туристического потенциала на мировой арене.

«Доспехи Бога 4: Ультиматум» станет продолжением знаменитой франшизы, в которой Джеки Чан спустя 13 лет вновь исполнит роль легендарного искателя приключений по прозвищу «Азиатский ястреб». Премьера фильма запланирована на 2027 год.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область на съемки своего нового фильма.