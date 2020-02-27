Джеки Чан опроверг слухи о своем заражении коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный китайский актер Джеки Чан прокомментировал свое заражение коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасибо всем за беспокойство! Я цел и невредим, и полностью здоров. Пожалуйста, не беспокойтесь, я не на карантине. Надеюсь, что все тоже будут в безопасности и здоровы!» - написал Джеки Чан в Instagram .

Напомним, в Интернете появились публикации, в которых говорилось о том, что известный актер Джеки Чан госпитализирован с подозрением на коронавирус.