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Джеки Чан опроверг слухи о своем заражении коронавирусом
27 Февраля 2020 18:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный китайский актер Джеки Чан прокомментировал свое заражение коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Спасибо всем за беспокойство! Я цел и невредим, и полностью здоров. Пожалуйста, не беспокойтесь, я не на карантине. Надеюсь, что все тоже будут в безопасности и здоровы!» - написал Джеки Чан в Instagram .
Напомним, в Интернете появились публикации, в которых говорилось о том, что известный актер Джеки Чан госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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