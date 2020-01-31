Джефф Безос в считанные минуты стал богаче на 13,2 миллиарда долларов

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Джефф Безос стал намного богаче, передает Bloomberg.

Акции Amazon.com Inc. выросли на 12% до 2100 долларов в ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии в 16:16 в Нью-Йорке, после того, как крупнейшая в США компания электронной торговли опубликовала результаты четвертого квартала, которые разгромили предположения Уолл-стрит.

Безос, уже самый богатый человек в мире, прибавил к своему состоянию 13,2 миллиарда долларов примерно за 15 минут. По текущей цене его личный капитал оценивается в 129,5 миллиардов долларов, согласно рейтингу миллиардеров по версии Bloomberg.

56-летнему Безосу принадлежит около 12% выпущенных в обращение акций Amazon, составляющих основную часть его состояния. Скачок акций в четверг прибавил более 90 миллиардов долларов к рыночной стоимости Amazon, превысив один триллион долларов.

У его бывшей жены, Маккензи Безос, 49 лет, также есть основания для празднования, поскольку ей принадлежит около 4% компании Amazon официально расположенной в Сиэтле. Она начала свой день как 24-й богатый человек в мире с состоянием в 37,1 миллиарда долларов.

Рейтинг благосостояния Bloomberg официально обновляется после закрытия каждого торгового дня в США, поэтому последний скачок Amazon, если он сохранится, не будет отражен до закрытия торгов в пятницу.