Джастин Тимберлейк арестован в США

Певец Джастин Тимберлейк арестован в Хэмптоне в США за вождение в нетрезвом виде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщается, от Тимберлейка пахло алкоголем после того, как его остановили по подозрению в вождении в нетрезвом виде в Хэмптоне. 43-летний певец был арестован после вечеринки в American Hotel в Саг-Харбор в понедельник вечером.

Источники сообщили TMZ, что певца остановили после того, как он выехал за пределы отеля вскоре после полуночи, проигнорировав знак «стоп». Офицеры предположительно последовали за поп-звездой и наблюдали, как он «виляет» по дороге, что заставило их остановить его.

Отец двоих детей прошел полевой тест на трезвость и ему была предложена проверка на алкотестере, которую он отказался пройти. Сообщается, что на место прибыли несколько друзей, пытаясь убедить офицеров дать ему поблажку, но на него надели наручники и арестовали.

Тимберлейку предъявлено обвинение за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также выписаны штрафы за проезд на знак «стоп» и за невыполнение требований полосы движения.