Джамп Роуп  - лучший спорт для школьников!

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала учебного года по инициативе «Спорттык Алматы» и при поддержке акимата города в школах стартовал проект «Прыгай выше головы». Сейчас ученики осваивают уже более сложные упражнения со скакалкой в рамках сменившего название проекта «Джамп Роуп».





На первом этапе организаторы столкнулись с небольшими сложностями, некоторые учителя физкультуры неохотно вступали в проект, потому что не совсем понимали, что это за вид спорта. Однако, после того как педагоги прошли подготовку и стали сертифицированными тренерами, мнение стало меняться. Необходимый спортивный инвентарь для школьных тренировок выдают бесплатно. После соревнований победителей и призеров награждают дипломами и медалями. Возможно, это также повлияло на учителей, и они активно стали включаться в дело.

«Так совпало, что «джамп роуп» пришел в наши школы в разгар пандемии. Дети хорошо приняли спортивную скакалку, все хотят участвовать, и жду с нетерпением новых соревнований. Радует то, что у наших ребят есть перспективы в этом виде спорта, так как его сейчас развивают на международном уровне. Любой ребенок, достигший результатов в школьных мероприятиях, может дальше пробовать свои силы в городских, республиканских и международных турнирах. Пока это не олимпийский спорт, но он быстро развивается и есть все шансы в будущем попасть в олимпийскую семью», - отметила эксперт проекта Ольга Александровна Хлебникова.

Ученик 2-го класса школы №20 г. Алматы Михаил Белозеров влюбился в спортивную скакалку с первого взгляда. В свои 8 лет он уже стал чемпионом республики по «Джамп роуп» в своей возрастной группе.

«Мои любимые упражнения на скакалке: двойной крест, крест под коленями и солдатик. За 30 секунд я могу прыгнуть 100 раз. Скакалка - это очень интересный вид спорта. Каждый день я сам занимаюсь по два часа. Чтобы добиться хороших результатов, надо тренироваться каждый день», - сказал ученик 2-го класса Михаил Белозеров.

В апреле в рамках проекта «Джамп Роуп» было проведено 136 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 6698 учащихся школ г. Алматы.









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Фото: Ольги Апельганец