Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Джамиля Исаева заявила, что роль женщин в развитии инноваций и технологий высока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определенно роль женщин в развитии инноваций и технологий высока. Однако занятость женщин в научно-технической, инженерной сфере по-прежнему остается актуальной. Считаю, что в любой отрасли права и вклад женщин жизненно важны для будущего, в том числе в развитии технологий и инноваций», - сказала Джамиля Исаева, выступая на заседании Диалога женщин стран Центральной Азии в Астане.

По ее словам, в Кыргызстане с участием женщин разрабатывается много цифровых проектов.

«Стратегические цели развития инноваций и цифровых технологий в Кыргызстане зафиксированы в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики с 2018 по 2040 годы. Реализация женской инициативы во всех сферах социально-экономической жизни – залог успешного развития государства», - подчеркнула Джамиля Исаева.

Ранее сообщалось, что в Астане в рамках казахстанского председательства проходит первое заседание Диалога женщин стран Центральной Азии, организованное при поддержке ООН.