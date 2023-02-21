«Дюссельдорфский пациент»: мужчина в Германии полностью излечился от ВИЧ

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Немецкие исследователи объявили, что 53-летний мужчина стал третьим пациентом, полностью излечившимся от ВИЧ после трансплантации стволовых клеток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, так называемому «дюссельдорфскому пациенту», у которого в 2008 году был диагностирован ВИЧ, в 2013 году сделали трансплантацию для лечения опасной для жизни формы рака крови – острого миелоидного лейкоза.

«После четырех лет систематического наблюдения университетская больница Дюссельдорфа теперь может предоставить доказательства одного из первых в мире случаев излечения от ВИЧ-инфекции», - говорится в заявлении исследователей, опубликованном в понедельник.

Через шесть месяцев после начала лечения от ВИЧ у пациента из Дюссельдорфа также обнаружили острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). Но, несмотря на неутешительный прогноз, врачи увидели возможность справиться с обоими состояниями с помощью одного лечения.

Они решили лечить как лейкемию, так и ВИЧ с помощью трансплантации стволовых клеток, говорится в статье.

«С самого начала планировалось лечить как лейкемию, так и ВИЧ с помощью трансплантации стволовых клеток», - поведал изданию Newsweek доктор Бьорн-Эрик Оле Йенсен, соавтор статьи об этом случае.

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – это рак крови и костного мозга, ткани, в которой образуются клетки крови. Шансов выжить немного – менее трети пациентов с этим заболеванием способны прожить более пяти лет с момента постановки диагноза. Это очень редкая форма лейкемии, которая составляет лишь 1 % всех видов рака.

Один из вариантов лечения этого заболевания включает трансплантацию костного мозга от здорового донора пациенту после того, как собственные клетки костного мозга последнего были уничтожены в результате химиотерапии. Пересаженный костный мозг содержит здоровые стволовые клетки, способные развиваться в различные типы клеток крови и, таким образом, восстанавливать популяцию здоровых клеток в крови пациента.

Лечение может быть опасным: в некоторых случаях смертность составляет от 20 до 30%, говорится в исследовании, опубликованном в Международном журнале о гематологии и онкологии и исследованиях стволовых клеток.

В 2006 году Тимоти Рэй Браун, также известный как «берлинский пациент», стал первым человеком в мире, излечившимся от ВИЧ после данного лечения. Браун умер в 2020 году в возрасте 54 лет после рецидива лейкемии, но лечение ВИЧ оставалось эффективным до конца его жизни.

«Лондонский пациент» по имени Адам Кастильехо прекратил терапию в 2017 году, став вторым человеком, излечившимся от ВИЧ.

Через шесть лет после трансплантации уже «дюссельдорфский пациент» перестал принимать лекарства от ВИЧ. Затем исследователи провели обширные тесты, чтобы убедиться, что в крови пациента не осталось признаков активного вируса.

«Спустя почти десять лет после трансплантации стволовых клеток от донора и более четырех лет после окончания терапии ВИЧ он полностью здоров, - сообщают исследователи в статье. – На сегодняшний день это самый длительный и точный диагностический мониторинг пациента с ВИЧ после трансплантации стволовых клеток».

Хотя эти исследования свидетельствуют о большом успехе в разработке методов лечения ВИЧ, данная стратегия его лечения не подходит для большинства населения. Это [...] очень инвазивная процедура с высоким риском, которая рассматривается только при неизлечимых и опасных для жизни заболеваниях, отмечается в исследовании. Также часто бывает трудно найти подходящего донора.

Цель науки сейчас состоит в том, чтобы разработать менее рискованные процедуры на основе полученных знаний, возможно, сделать лекарство от ВИЧ доступным для большего числа людей, добавляют авторы статьи.

Фото: Debarchan Chatterjee/NurPhoto