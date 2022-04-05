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    19:07, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Дымовые трубы на ТЭЦ проверят в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проведут обследование технического состояния дымовых труб. Проверка коснётся главных теплоисточников региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как завершается отопительный сезон и какие подготовительные работы ведутся к следующему, говорили в акимате области.

    По словам замруководителя управления энергетики и ЖКХ Нуржана Накипбекова, серьёзных технологических нарушений за прошедший осенне-зимний период не было. Случаи недогрева связаны с неудовлетворительным состоянием оборудования.

    Для стабильного прохождения следующего отопительного сезона собственники теплоисточников выделят на модернизацию и ремонт 22 млрд тенге.

    «На восьми станциях запланирован капитальный ремонт 17 котлов и 9 турбин. Расширен текущий ремонт 32 котлов и 22 турбин. С этого года ведётся замена одного котла на Жезказганской ТЭЦ и замена одной турбины на Топарской ТЭЦ. На ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» запланированы работы по капремонту двух котлов и одной турбины», – рассказал Нуржан Накипбеков.

    О проделанной работе и планах отчитались руководители теплоисточников. Согласно графику, на всех ТЭЦ ремонты начнутся уже в этом месяце.

    «В каких бы сложных условиях мы ни работали, жители должны получать качественные услуги в отопительный период. Этот год мы завершаем. Осталось 15–20 дней. Включаемся плотно в отопительный период следующего года. Нужна продуманная ремонтная кампания», – сказал аким области Женис Касымбек.

    Глава региона дал поручение департаменту энергонадзора контролировать качество ремонтных работ на теплоисточниках, а руководителям ТЭЦ – начать всё в срок и отслеживать своевременную поставку оборудования.




    Теги:
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