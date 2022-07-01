1 Июля 2022 11:47

Дымовую трубу на Петропавловской ТЭЦ разбирают вручную

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 готовятся к предстоящему отопительному сезону. Работы этого года осложнились разбором частично рухнувшей дымовой трубы и переключением котлов на две оставшиеся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», демонтаж дымовой трубы идет по графику. Как сообщалось в начале июня, на демонтаж частично обрушившейся дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 потребуется почти три месяца

Пока разбирают ее вручную. Пневмоинструментом три специалиста ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» сначала выпиливают вертикальные участки верхнего слоя трубы, затем подрезают арматуру внутренней части и выталкивают все во внутрь конструкции.

Когда будет достигнута отметка в 70 м, на обрушившейся трубе установят дополнительную площадку в виде помоста. Это позволит разместить на ней шесть человек. С 30 м можно использовать специальную технику, что ускорит демонтаж трубы.

«В новом отопительном сезоне ТЭЦ предстоит функционировать с двумя дымовыми трубами. Энергетики обследовали ствол трубы №2, к которой будет подключена часть котлов от демонтированной первой. Состояние ее ремонтопригодное. Энергетики определили методы устранения выявленных дефектов. В том числе укрепление футеровочного слоя с отметки 75 м до 150 м. Демонтировали предыдущий, который представляет собой кладку из огнеупорного кирпича, до отметки 75 м. Сейчас идет процесс ее восстановления в рамках запланированных ремонтных работ. Уже укрепили защитный слой футеровки с отметки 75 м до 118», - проинформировали в пресс-службе.

Параллельно строят новые газоходы, необходимые для переключения котлоагрегатов №1,3,4,5 первой очереди ко второй трубе. Капитальный ремонт проводится на шести котлоагрегатах - №4,5,6,7,8,12, и на турбоагрегате №5. Запланирован капремонт котлоагрегата №9, турбоагрегата №7 и расширенный текущий ремонт котлоагрегата №11.

Ранее аким области Кумар Аксакалов сообщил, что после демонтажа обрушившейся трубы снесут и вторую. Вместо них построят одну новую дымовую трубу.