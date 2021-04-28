Двустволку четверть века незаконно хранила жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области за неделю сдали в полицию 23 единицы незаконно хранящегося оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, североказахстанцы сдали пять единиц травматического оружия, 16 гладкоствольных ружей и две нарезные мелкокалиберные винтовки «ТОЗ» калибра 5,6 мм.

Полицейские отмечают, что сдающие оружие сами рассказывают, как оно к ним попало. В большинстве случаев — найдено в лесу либо в пойме реки. Два человека нашли охотничьи ружья при разборе старых построек в домах. У троих - ружья остались после смерти родителей. Жительница райцентра Булаево хранила двуствольное ружьё «БМ-16» как память об отце с 1995 года. Она даже не предполагала, что может понести ответственность за незаконное хранение оружия и патронов к нему. Ещё в одном случае житель Тайыншинского района почти год хранил у себя два ружья марки «ИЖ» 16-го калибра, которые оставил ему друг, уехавший на постоянное место жительства в Польшу.

В департаменте полиции добавили, что акция по добровольно-возмездной сдаче незарегистрированного оружия завершается, выделенные средства освоены практически полностью.