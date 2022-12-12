Двусторонняя волатильность помогла укрепить курс тенге – Нацбанк

12 Декабря 2022, 12:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов рассказал об инструментах, за счет которых удалось укрепить курс тенге в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках неизбежно воздействовали на динамику национальной валюты. После рекордного ослабления до 512,17 тенге в марте курс тенге укрепился до 414,79 в мае», - сказал Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства.

По его словам, улучшение сбалансированности валютного рынка достигнуто за счет изменения валютной политики Национального Банка путем допущения двусторонней волатильности курса, дальнейшего расширения рыночных принципов валютной торговли.

«Поддержку тенге также оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили 4,8 млрд долларов США, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда - в размере 3,9 млрд долларов США, валютные интервенции НБРК - в объеме 1,4 млрд долларов США», - отметил спикер.

«Глобальное укрепление доллара США на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США оказывает негативное влияние как на валюты развивающихся, так и развитых стран. Индекс доллара США DXY с начала года укрепился на 9,5%», - добавил глава Нацбанка РК.