Двусторонние учения разведчиков проходят на западе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках стратегического командно-штабного учения «Айбалта-2022» на полигоне «Бейнеу» под руководством командующего войсками регионального командования «Запад» генерал-майора Даулета Оспанова проходят двухсторонние тактико-специальные учения разведывательных подразделений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Двусторонний характер учений подразумевает действия противостоящих друг другу разведывательных подразделений в составе условных наступающих и обороняющихся войсковых группировок.

Подразделения разведки выполняют задачи по ведению разведывательно-боевых и разведывательно-поисковых действий.

«Все мероприятия по боевой подготовке нацелены на реализацию поручения Президента Казахстана по вопросам кардинального повышения боеспособности Вооруженных сил. Двусторонние тактико-специальные учения наиболее полно обеспечивают подготовку командиров и личного состава по обеспечению слаженных действий разведывательных подразделений в различных видах боевых действий», – сообщил командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Даулет Оспанов.

В ходе маневров отрабатываются действия разведподразделений в дневных и ночных условиях при ведении оборонительных и наступательных действий с учетом применения противником беспилотных летательных аппаратов.

Особое внимание на учении уделено совершенствованию практических навыков разведчиков по наведению и корректировке ударов авиации и огня артиллерии на объекты условного противника.





Фото: пресс-служба МО РК







