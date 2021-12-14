Двумя вертолетами казахстанской сборки пополнился авиапарк МЧС

Сегодня в Алматы на территории АО «Авиаремонтный завод № 405» с участием первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, директора АО «Авиаремонтный завод № 405» Константина Ушакова, представителей АО «Тыныс» и АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» прошла торжественная передача двух вертолетов Ми-8АМТ казахстанской сборки для нужд Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Поставка машинокомплектов, которые были изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе, осуществлена при активной поддержке правительства в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между главами Казахстана и Российской Федерацией.

Воздушные суда сформированы с учетом выполняемых МЧС задач и адаптированы для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и природных катаклизмов, охраны лесов, пожаротушения, а также оказания услуг санитарной авиации населению страны.

Собранные вертолеты оснащены широким набором дополнительного оборудования: установлены современная авионика, энергопоглощающие кресла для экипажа, внешние дополнительные топливные баки, конвертируемый вариант грузовой кабины, системы аварийного приводнения для работы в прикаспийском регионе. Для обеспечения безопасности полетов, развертывания автономных оперативных точек базирования в условиях любой местности доукомплектованы современными сборными вертолетными площадками и подвижными топливозаправочными комплексами.

В своем выступлении Первый вице-министр Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ибрагим Кульшимбаев отметил, что первые два вертолета Ми-8АМТ, переданные для нужд МЧС, летом текущего года по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева успешно выполнили задачи по тушению пожаров в Турецкой Республике.

В свою очередь, директор АО «Авиаремонтный завод № 405» Константин Ушаков отметил, что сборочное производство воздушных судов способствует развитию межзаводской кооперации предприятий Казахстана и России. Также в рамках реализации проекта и решения социальных задач населения нами созданы дополнительные рабочие места в высокотехнологичной отрасли.

Успешная реализация подписанного в 2019 году трехстороннего соглашения между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» позволила в текущем году пополнить авиапарк МЧС Казахстана 6 вертолётами Ми-8АМТ.

В ближайшем будущем будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы МЧС, проект будет реализован, в 2022 году планируется подписание контракта на поставку следующих пяти вертолетов, тем самым повысится эффективность проведения спасательных операций при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, отметили в МЧС.

На сегодняшний день авиапарк МЧС состоит из 35 воздушных судов, в том числе двух новых вертолетов Ми-8АМТ, 20 единиц среднего класса – «Еврокоптеры», 13 тяжелых вертолетов типа Ми и Ка-32 и двух сверхтяжелых вертолетов.