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    02:10, 20 Март 2023 | GMT +6

    Двумя нокдаунами обернулся бой Казахстан vs Россия за «золото» молодежного Кубка мира-2023 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Даулет Тулемисов провел финальный бой на молодежном Кубке мира-2023 по боксу в Будве (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в весовой категории до 80 килограммов Тулемисов сразился с российским боксером Рамазаном Магомедхановым. Итогом этого поединка стала победа казахстанца единогласным решением судей. В первом и третьем раундах рефери отсчитал Магомедханову нокдаун.

    Таким образом, Даулет Тулемисов стал первым чемпионом молодежного Кубка-2023 в составе сборной Казахстана. Ранее за «золото» также бился Алихан Нурзак (75 кг), но он потерпел поражение. Также в финале сегодня выступит Ерсултан Сапар (+92 кг).


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