Двумя нокдаунами обернулся бой Казахстан vs Россия за «золото» молодежного Кубка мира-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Даулет Тулемисов провел финальный бой на молодежном Кубке мира-2023 по боксу в Будве (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 80 килограммов Тулемисов сразился с российским боксером Рамазаном Магомедхановым. Итогом этого поединка стала победа казахстанца единогласным решением судей. В первом и третьем раундах рефери отсчитал Магомедханову нокдаун.

Таким образом, Даулет Тулемисов стал первым чемпионом молодежного Кубка-2023 в составе сборной Казахстана. Ранее за «золото» также бился Алихан Нурзак (75 кг), но он потерпел поражение. Также в финале сегодня выступит Ерсултан Сапар (+92 кг).