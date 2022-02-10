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Двумя компонентами вакцины Pfizer провакцинировано свыше 415 тысяч казахстанцев

10 Февраля 2022 08:30
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Двумя компонентами вакцины Pfizer провакцинировано свыше 415 тысяч казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По состоянию на 10 февраля, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 720 199 человек, II-м компонентом - 415 555 человек.

Из них: I-й дозой п одростки – 595 453, б еременные женщины – 28 154, к ормящие женщины – 92 090. II-й дозой п одростки – 340 760, б еременные женщины – 18 379, к ормящие женщины – 56 369.




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