Двумя компонентами вакцины Pfizer провакцинировано свыше 415 тысяч казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 10 февраля, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 720 199 человек, II-м компонентом - 415 555 человек.

Из них: I-й дозой п одростки – 595 453, б еременные женщины – 28 154, к ормящие женщины – 92 090. II-й дозой п одростки – 340 760, б еременные женщины – 18 379, к ормящие женщины – 56 369.







