Двумя голами закончился матч Казахстана с лучшей командой Азии

В Астане прошел товарищеский матч сборных Казахстана и Ирана по футзалу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Матч завершился вничью — 1:1. В начале игры иранцы вышли вперед — отличился Саджад Юсефхах, однако вскоре казахстанские футболисты отыгрались — забил Биржан Оразов.

Это была вторая товарищеская игра Казахстана и Ирана: первый матч также состоялся в Астане, 30 августа, и завершился уверенной победой казахстанцев — 4:1. В той игре голы в составе сборной Казахстана забили Жахангир Рашит, Дуглас, Акжол Дарибай и Чингиз Есенаманов.

Сборная Ирана является лучшей командой Азии — она 13 раз становилась победителем континентального турнира. Если говорить о сборной Казахстана, то она продолжает подготовку к чемпионату мира-2024 по футзалу, который пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. На групповом этапе казахстанским футболистами предстоит сыграть против сборных Испании, Новой Зеландии и Ливии.