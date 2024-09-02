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    20:40, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Двумя голами закончился матч Казахстана с лучшей командой Азии

    Двумя голами закончился матч Казахстана с лучшей командой Азии
    Фото: Sports.kz

    В Астане прошел товарищеский матч сборных Казахстана и Ирана по футзалу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Матч завершился вничью — 1:1. В начале игры иранцы вышли вперед — отличился Саджад Юсефхах, однако вскоре казахстанские футболисты отыгрались — забил Биржан Оразов.

    Это была вторая товарищеская игра Казахстана и Ирана: первый матч также состоялся в Астане, 30 августа, и завершился уверенной победой казахстанцев — 4:1. В той игре голы в составе сборной Казахстана забили Жахангир Рашит, Дуглас, Акжол Дарибай и Чингиз Есенаманов.

    Сборная Ирана является лучшей командой Азии — она 13 раз становилась победителем континентального турнира. Если говорить о сборной Казахстана, то она продолжает подготовку к чемпионату мира-2024 по футзалу, который пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. На групповом этапе казахстанским футболистами предстоит сыграть против сборных Испании, Новой Зеландии и Ливии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Футзал
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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