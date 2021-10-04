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Двум одиноким пенсионеркам вручили ключи от квартир в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
4 Октября 2021, 14:09
Двум одиноким пенсионеркам вручили ключи от квартир в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Ботакара Карагандинской области двум пенсионеркам вручили ключи от квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Две жительницы Ботакары получили новые однокомнатные квартиры. Арендное жилье выделено одиноко проживающим пенсионеркам.

«Новые квартиры получили Людмила Соломко и Вера Накалюжная. Людмила Николаевна многие годы работала в больнице фельдшером. Она ранее проживала в многоквартирной землянке саманного типа, но сейчас жилье в аварийном состоянии. Вера Андреевна тоже проживала одна в доме барачного типа, но там обвалилась кровля», – рассказала руководитель районного отдела занятости и социальных программ Гульжан Абжанова.

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Обе пенсионерки получили однокомнатные квартиры в новом двухэтажном доме. С новосельем их поздравили руководитель районного отдела жилищных отношений Айнагуль Искакова, руководитель районного отдела занятости и социальных программ Гульжан Абжанова и исполняющий обязанности акима Ботакары Нурдаулет Рамазанов.


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