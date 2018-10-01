Двукратный обладатель кубка Гагарина перешёл в «Сарыарку»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состав карагандинского ХК «Сарыарки» пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Первышин, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Отметим, 32-летний хоккеист выступал за «Ак барс», «Локомотив», «Авангард», СКА, «Сочи», «Трактор» и новокузнецкий «Металлург». Всего в КХЛ он провёл 440 матчей и набрал 141 (36+105) очко.





Фото: Sports.kz